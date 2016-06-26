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تأخر ١٢ رحلة بمطار القاهرة وتحويل مسار طائرة البحرين بسبب التدريبات العسكرية

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تأخر ١٢ رحلة بمطار القاهرة وتحويل مسار طائرة البحرين بسبب التدريبات العسكرية تأخر ١٢ رحلة بمطار القاهرة وتحويل مسار طائرة البحرين بسبب التدريبات العسكرية

تسبب غلق المجال الجوي بمطار القاهرة الدولي لإجراء تدريبات عسكرية ، استمرت ساعة ونصف في تأخر وصول وإقلاع حوالي ١٢ رحلة طيران ، وتحويل مسار طائرة الخليج القادمة من البحرين للهبوط بمطار برج العرب الدولي .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تأخر وصول وإقلاع 12 رحلة طيران دولية وداخلية مابين 30 دقيقة وثلاث ساعات ، وقالت إن ذلك بسبب غلق جزئى للمجال الجوى للمطار لإجراء تدريبات عسكرية ، مضيفة أنه تم تحويل مسار طائرة البحرين للهبوط بمطار برج العرب بدلا من القاهرة .

وقالت المصادر تم إصدار إعلان طيارين بهذا الغلق وإبلاغه لكل شركات الطيران ، والتى عدلت مواعيد رحلاتها مما تسبب فى تأخر إقلاع وهبوط 12 رحلة طيران دولية وداخلية مابين 30 دقيقة و ثلاث ساعات .

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