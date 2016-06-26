تأخر ١٢ رحلة بمطار القاهرة وتحويل مسار طائرة البحرين بسبب التدريبات العسكرية

تسبب غلق المجال الجوي بمطار القاهرة الدولي لإجراء تدريبات عسكرية ، استمرت ساعة ونصف في تأخر وصول وإقلاع حوالي ١٢ رحلة طيران ، وتحويل مسار طائرة الخليج القادمة من البحرين للهبوط بمطار برج العرب الدولي .

صرحت مصادر ملاحية بالمطار تأخر وصول وإقلاع 12 رحلة طيران دولية وداخلية مابين 30 دقيقة وثلاث ساعات ، وقالت إن ذلك بسبب غلق جزئى للمجال الجوى للمطار لإجراء تدريبات عسكرية ، مضيفة أنه تم تحويل مسار طائرة البحرين للهبوط بمطار برج العرب بدلا من القاهرة .

وقالت المصادر تم إصدار إعلان طيارين بهذا الغلق وإبلاغه لكل شركات الطيران ، والتى عدلت مواعيد رحلاتها مما تسبب فى تأخر إقلاع وهبوط 12 رحلة طيران دولية وداخلية مابين 30 دقيقة و ثلاث ساعات .