برنامج “هاني في الأدغال” يواصل تصدره بـ 35 مليون مشاهدة على يوتيوب

كتبت- إ نجي لطفي

واصل الفنان هاني رمزي، تصدره على كل برامج المقالب المقدمة، هذا العام ببرنامجه الجديد “هاني في الأدغال”، حيث حقق البرنامج عدد مشاهدات عبر موقع “يوتيوب”، وصل إلى ما يقرب من 35 مليون مشاهدة، ما بين مشاهدات للحلقات كاملة، أو ردود أفعال النجوم وقت المقلب، وغيرها من الفيديوهات المعروضة عن البرنامج من خلال موقع يوتيوب.

وحققت حلقة النجمة فيفي عبده، عدد مشاهدات تخطت الـ 5 ملايين مشاهدة، كما جاءت حلقة النجمة إلهام شاهين، في الترتيب الثاني من حيث عدد المشاهدات، حيث وقع في فخ هاني رمزي، كثير من نجوم ونجمات الفن والكرة في مصر والوطن العربي، وكان على رأسهم فيفي عبده، إلهام شاهين، محمد زيدان، سيد معوض، داليا البحيري، ميس حمدان، مي سليم، كريم فهمي، أحمد فهمي، علا غانم، إيمان العاصي، سامح حسين، ودينا فؤاد، بالإضافة لعدد من المشاهير.

و وقعت الفنانة مي سليم، في حالة زعر وتوتر، تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت لردود أفعال النجمة فيفي عبده، صولات وجولات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، برنامج “هاني في الأدغال” من إنتاج شركة “فيردي” ويذاع حصريًا على قناة الحياة الفضائية.