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صالون الأوبرا الثقافي يحيي ذكرى الشيخ محمد رفعت

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صالون الأوبرا الثقافي يحيي ذكرى الشيخ محمد رفعت صالون الأوبرا الثقافي يحيي ذكرى الشيخ محمد رفعت

ارشيفية

لأول مرة منذ ميلاده عام 1991، يتزامن ختام صالون الأوبرا الثقافي مع شهر رمضان المعظم، حيث يعقد فى التاسعة مساء الأربعاء 29 يونيو، على المسرح الصغير أمسية، يتم خلالها أحياء ذكرى قيثارة السماء القارئ الشيخ محمد رفعت، وتستضيف نخبة من الفنانين والكتاب، منهم مطرب الأوبرا محسن فاروق، الكاتب الصحفي عادل سعد، المؤلف صفوت خورشيد، وحفيدة الشيخ الراحل هناء حسين، إلى جانب مجموعة كبيرة من الإعلاميين والشعراء، ويديرها الفنان أمين الصيرفي .

يتناول الحوار رحلة الشيخ محمد رفعت مع التلاوة القرآنية، وسبب إطلاق لقب قيثارة السماء على صوته المتفرد، إلي جانب أستعراض لمشوار حياته الذى امتد لـ 68 عام، حيث ولد فى 9 مايو عام 1882، بحي المغربلين بالقاهرة، وتوفي فى 9 مايو عام 1950، ويعد أول من أقام مدرسة للتجويد فى ، وكان أسلوبه فى التلاوة يتسم بالتجسيد للمعاني الظاهرة، فى القرآن الكريم وإمكانية تجلي بواطن الأمور للمتفهم المستمع، بكل جوارحه حتى أطلق علية لقب المعجزة وقيثارة السماء .

 

 

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