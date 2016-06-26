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العربى يستقبل المبعوث النرويجى لعملية السلام فى الشرق الأوسط

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العربى يستقبل المبعوث النرويجى لعملية السلام فى الشرق الأوسط العربى يستقبل المبعوث النرويجى لعملية السلام فى الشرق الأوسط
استقبل الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تور فنيسلاند المبعوث النرويجى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، صباح اليوم بمقر الأمنة العامة للجامعة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم،الأحد، إن الجانبان بحثا تطورات القضية الفلسطينية، ونتائج الاجتماع الوزارى الذى عقد فى باريس فى 3 يونيو الجارى تمهيدا لعقد مؤتمر دولى يهدف إلى إقرار حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة فى إطار زمنى محدد.

وجرى الاتفاق على متابعة التشاور فيما بين اللجنة العربية الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية والجانب النرويجى لتنسيق الجهود الدولية المبذولة لتحقيق تسوية نهائية تفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.


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