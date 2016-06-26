محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تسليم علاج فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه من خلال الحملة القومية لمكافحة فيروس سى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ، تسليم جرعات العلاج اللازم لمرضى فيروس "سى" أصحاب الملفات الجاهزة للتوزيع من رقم 15000 حتى رقم 20000 حتى يوم الأحد، 3 يوليو القادم، كما يتم صرف العلاج لأصحاب الملفات من رقم 20000 حتى 25000 اعتبارا من 10 يوليو لـ20 يوليو القادم، وذلك بمركز الكبد بمدينة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ قد أطلق، يوم الأربعاء، 13 يناير الماضى، حملة كفر الشيخ خالية من فيروس "سى" خلال العام 2016م، من مدينة الرياض بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لعلاج فيروس "سى" فى ربوع المحافظة؛ لتصل إلى أقصى قرية وابعد تجمع سكنى بمراكز المحافظة؛ وأن الحملة القومية لمكافحة فيروس "سى" مستمرة بمراكز المحافظة، لتقديم الفحوصات الطبية والعلاج بالمجان، دون التقيد بفئة عمرية لتشمل الأطفال والأولوية لكبار السن، ليقضى بذلك على قائمة الانتظار؛ داعياً وسائل الإعلام لمساعدة الحملة فى توعية المواطنين والتعاون لإخبار الأهالى بمكان ومواعيد الحملة لتعظيم الاستفادة من عملها من أجل صحة أفضل لأبنائنا.

بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح حملة فيروس سى بفوه

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