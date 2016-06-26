مد أجل الحكم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لجلسة 13 يوليو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بوقف برنامج أبلة فاهيتا لجلسة 13 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1617 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، طالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، لمخالفته القيم والأخلاق ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع.

القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا"