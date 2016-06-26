أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مد أجل الحكم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لجلسة 13 يوليو

Google+ Print
مد أجل الحكم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لجلسة 13 يوليو مد أجل الحكم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا" لجلسة 13 يوليو
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى يطالب فيها بوقف برنامج أبلة فاهيتا لجلسة 13 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1617 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، طالب خلالها بوقف عرض برنامج أبلة فاهيتا، لمخالفته القيم والأخلاق ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع.


>القضاء الإدارى يفصل اليوم فى دعوى وقف برنامج "أبلة فاهيتا"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365