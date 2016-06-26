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بشير التابعى من لاعب كرة قدم فى الملعب لبطل كمال أجسام على "انستجرام"

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بشير التابعى من لاعب كرة قدم فى الملعب لبطل كمال أجسام على "انستجرام" بشير التابعى من لاعب كرة قدم فى الملعب لبطل كمال أجسام على "انستجرام"
نشر اللاعب بشير التابعى، لاعب نادى الزمالك السابق، صورا له داخل صالة الجيم، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ويتخطى عدد الصور التى نشرها نجم خط دفاع الزمالك والمنتخب المصرى السابق 400 صورة، قرابة الـ90% منها داخل الجيم.

لم يفوت الأهلاوية الفرصة دون الدخول لحساب "التابعي" ووضع بعض التعليقات الساخرة، مثل "أنت لو كنت كده أيام زمان مكنش بيبو عدا منك بسهولة" و"كل اللى أنت عاملو فى نفسك ده عشان تنسى بيبو وبشير".

فيما رد الزملكاوية ودعموا نجمهم السابق بتعليقات من نوعية "وحشتنا يا كابتن.. وحشتنى أهدافك المدفعجية اللى كانت ناقصه تخرم الشبكة.. وحشتنى بوستك للكميرا.. أيام جميلة وهتفضل من أحسن المدافعين فى ".

1بشير التابعى فى الجيم (1)
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بشير التابعى مع أحد أصدقائه فى الجيم

1بشير التابعى فى الجيم (2)
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خلال فترة التمرين

1بشير التابعى فى الجيم (3)
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اللاعب السابق يستعرض عضلاته

1بشير التابعى فى الجيم (4)
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بشير التابعى فى الجيم

1بشير التابعى فى الجيم (5)
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أثناء التمرين

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اللاعب خلال أحد التمرينات

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صورة أثناء تواجده فى الجيم


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