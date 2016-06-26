بشير التابعى من لاعب كرة قدم فى الملعب لبطل كمال أجسام على "انستجرام"

نشر اللاعب بشير التابعى، لاعب نادى الزمالك السابق، صورا له داخل صالة الجيم، على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ويتخطى عدد الصور التى نشرها نجم خط دفاع الزمالك والمنتخب المصرى السابق 400 صورة، قرابة الـ90% منها داخل الجيم.

لم يفوت الأهلاوية الفرصة دون الدخول لحساب "التابعي" ووضع بعض التعليقات الساخرة، مثل "أنت لو كنت كده أيام زمان مكنش بيبو عدا منك بسهولة" و"كل اللى أنت عاملو فى نفسك ده عشان تنسى بيبو وبشير".

فيما رد الزملكاوية ودعموا نجمهم السابق بتعليقات من نوعية "وحشتنا يا كابتن.. وحشتنى أهدافك المدفعجية اللى كانت ناقصه تخرم الشبكة.. وحشتنى بوستك للكميرا.. أيام جميلة وهتفضل من أحسن المدافعين فى مصر".



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بشير التابعى مع أحد أصدقائه فى الجيم



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خلال فترة التمرين



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اللاعب السابق يستعرض عضلاته



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بشير التابعى فى الجيم



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أثناء التمرين



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اللاعب خلال أحد التمرينات



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صورة أثناء تواجده فى الجيم

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