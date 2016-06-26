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بالصور.. محافظ الأقصر يعلن انتهاء 70% من أعمال تطوير مستشفى إسنا القديم

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بالصور.. محافظ الأقصر يعلن انتهاء 70% من أعمال تطوير مستشفى إسنا القديم بالصور.. محافظ الأقصر يعلن انتهاء 70% من أعمال تطوير مستشفى إسنا القديم
شارفت أعمال التطوير التى تجرى حالياً فى مستشفى إسنا القديم على الانتهاء، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير إلى 70%، وذلك حسبما أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، مضيفاً أنه يجرى حاليًا العمل فى تطوير قسم العناية المركزة بالكامل، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال عدة أيام.

وكان مستشفى إسنا قد شهدت بدء أعمال التطوير منذ عدة أشهر، بعد أن خصصت إحدى الجمعية الخيرية مبلغ 4 ملايين جنيه لرفع كفاءة المستشفى، نظرًا لحالة التدهور الشديد بها، وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة العالمية للبصريات) بتنفيذ أعمال التطوير التى شملت العمل بالبدروم، وتطوير جميع الأقسام والحميات والطوارئ والاستقبال والعناية المركزى والعمليات، وكذلك تنفيذ صرف صحى للمستشفى، وإعادة ترميم بعض المبانى بالمستشفى.

وقد جاءت عملية التطوير نظرًا لما كان المستشفى يعانى منه من تدهور شديد لم يكن يسمح بانتظار انتهاء العمل بالمستشفى الجديد الذى يتم إنشاؤه، والذى سيتم تحويل جزء كبير منه إلى المجالس القومية المتخصصة وفق ما صرح به وزير الصحة أثناء زيارته الأخيرة للأقصر.

يأتى هذا فى إطار منظومة العمل الحالية التى تشهدها الأقصر فى مجال الصحة لتطوير كافة مستشفيات الأقصر، ومن المنتظر أن يتم قريبًا افتتاح مستشفى أرمنت الجديد.

تطوير مستشفى اسنا (1)
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تطوير مستشفى إسنا القديم

تطوير مستشفى اسنا (2)
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أعمال تطوير الغرف الداخلية للمستشفى

تطوير مستشفى اسنا (3)
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تطوير غرف العناية المركزة بمستشفى إسنا المركزى

تطوير مستشفى اسنا (4)
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تجهيز بدروم المستشفى وتطويره

تطوير مستشفى اسنا (5)
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محافظ الأقصر يعلن انتهاء 70% من أعمال تطوير مستشفى إسنا

تطوير مستشفى اسنا (6)
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تجديد مستشفى إسنا بالأقصر

تطوير مستشفى اسنا (7)
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الأورمان تشارك فى تطوير مستشفى إسنا المركزى

تطوير مستشفى اسنا (8)
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القوات المسلحة تشرف على تجديدات مستشفى إسنا بالأقصر

بالصور..محافظ الأقصر يتابع تطوير مستشفيات إسنا وأرمنت والأقصر لحل الأزمات

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مصر 365

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