بالصور.. محافظ الأقصر يعلن انتهاء 70% من أعمال تطوير مستشفى إسنا القديم

شارفت أعمال التطوير التى تجرى حالياً فى مستشفى إسنا القديم على الانتهاء، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعمال التطوير إلى 70%، وذلك حسبما أعلن محافظ الأقصر محمد بدر، مضيفاً أنه يجرى حاليًا العمل فى تطوير قسم العناية المركزة بالكامل، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال عدة أيام.

وكان مستشفى إسنا قد شهدت بدء أعمال التطوير منذ عدة أشهر، بعد أن خصصت إحدى الجمعية الخيرية مبلغ 4 ملايين جنيه لرفع كفاءة المستشفى، نظرًا لحالة التدهور الشديد بها، وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الشركة العالمية للبصريات) بتنفيذ أعمال التطوير التى شملت العمل بالبدروم، وتطوير جميع الأقسام والحميات والطوارئ والاستقبال والعناية المركزى والعمليات، وكذلك تنفيذ شبكة صرف صحى للمستشفى، وإعادة ترميم بعض المبانى بالمستشفى.

وقد جاءت عملية التطوير نظرًا لما كان المستشفى يعانى منه من تدهور شديد لم يكن يسمح بانتظار انتهاء العمل بالمستشفى الجديد الذى يتم إنشاؤه، والذى سيتم تحويل جزء كبير منه إلى المجالس القومية المتخصصة وفق ما صرح به وزير الصحة أثناء زيارته الأخيرة للأقصر.

يأتى هذا فى إطار منظومة العمل الحالية التى تشهدها الأقصر فى مجال الصحة لتطوير كافة مستشفيات الأقصر، ومن المنتظر أن يتم قريبًا افتتاح مستشفى أرمنت الجديد.



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تطوير مستشفى إسنا القديم



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أعمال تطوير الغرف الداخلية للمستشفى



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تطوير غرف العناية المركزة بمستشفى إسنا المركزى



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تجهيز بدروم المستشفى وتطويره



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محافظ الأقصر يعلن انتهاء 70% من أعمال تطوير مستشفى إسنا



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تجديد مستشفى إسنا بالأقصر



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الأورمان تشارك فى تطوير مستشفى إسنا المركزى



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القوات المسلحة تشرف على تجديدات مستشفى إسنا بالأقصر

بالصور..محافظ الأقصر يتابع تطوير مستشفيات إسنا وأرمنت والأقصر لحل الأزمات