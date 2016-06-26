إزالة مبنى آيل للسقوط فى مطوبس بكفر الشيخ

تشهد مدينة مطوبس، تحت إشراف على عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبنى آيل للسقوط، بناء على القرار رقم 18 الصادر فى 15 يونيو الحالى، بعد تنفيذ قرار الإخلاء الإدارى الصادر من الشئون القانونية بالوحدة، وبعد صدور رخصة الهدم الصادرة من الادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

وقال على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، إن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، شدد على ضرورة إزالة المبانى الآيلة للسقوط، حفاظاً على حياة المواطنين.

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