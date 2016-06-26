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تعرف على متلازمة التعب المزمن وطرق التغلب عليها

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تعرف على متلازمة التعب المزمن وطرق التغلب عليها تعرف على متلازمة التعب المزمن وطرق التغلب عليها
وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن متلازمة التعب المزمن، من الاضطرابات التى يعانى منها الكثيرون والتى تؤدى إلى الشعور بالتعب طوال الوقت، وقد ينتج عنها فى بعض الحالات أن يكون الشخص طريح الفراش، كما أن هناك بعض العلامات التى تدل على الإصابة بمتلازمة التعب المزمن منها آلام العضلات والمفاصل والصداع والتهاب الحلق.

وحسب التقرير أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن يعانون من تشوش شديد فى العقل ويفقدون القدرة على التفكير بشكل جيد، عند ظهور هذه الأعراض يكون من الصعب وجود سبب وراء ذلك سواء كان يرجع لضغط عصبى أو توتر أو أحوال الطقس أو ضعف الجهاز المناعى.

تابع أن فى هذه الحالة لا يوجد دواء متاح لعلاج متلازمة التعب المزمن، لكن قد يصف الأطباء مسكنات الألم والعلاج النفسى ومضادات الاكتئاب والحبوب المنومة، فجميعها توفر الراحة المؤقتة للمريض.

وحسب ما جاء فى التقرير يمكن للأشخاص الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن مكافحة هذا التعب ببعض النصائح منها: العيش حياة طبيعية- وممارسة الرياضة بشكل مستمر مثل المشى والسباحة واليوجا- اتباع نظام غذائى مغذى، فهذه النصائح تساعد فى الحفاظ على صحتهم نفسيا وجسديا.


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