وداعا للنسيان.. اكتشاف بروتين جديد يقوى الذاكرة لا يُفرز إلا بالجرى

النسيان وضعف المذاكرة من المشاكل الشائعة التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، يسعى جميع المصابين بها إلى علاجها بكافة الوسائل المتاحة، سواء بالتغذية الصحية أو النوم الجيد أو حتى الأدوية.

وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من المعهد الوطنى للشيخوخة فى أمريكا عن نتائج جديدة ومثيرة ستساهم بشكل ملحوظ فى علاج مشاكل النسيان وضعف الذاكرة، وهو ما يعد أمرا مثيرا للغاية.

وتمكن الباحثون من اكتشاف بروتين يساهم فى علاج ضعف الذاكرة والنسيان، ولكن المثير أن هذا البروتين لا يفرز فى مجرى الدم إلا من خلال الجرى، حيث يتم إنتاجه داخل العضلات وينتقل عبر الدم حتى يصل للمخ، ويعرف هذا البروتين باسم "cathepsin B"، وأثبتت التجارب أنه يساهم أيضا فى تعزيز نمو خلايا المخ.

وأضاف الباحثون أنه على الرغم من أن بروتين "cathepsin B" تم التعرف عليه منذ سنوات عديدة، إلا أنه ولأول مرة يتم اكتشاف فوائده فى علاج مشاكل الظهر وتحسين القدرة على التعلم، ومن المنتظر أن تساهم هذه النتائج فى تطوير أدوية جديدة لعلاج ضعف الذاكرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية الشهيرة "Cell Metabolism" خلال شهر يونيو الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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