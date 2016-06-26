الجيش الأردنى يدمر سيارة محملة بالمخدرات قادمة من سوريا

أفاد مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن قوات حرس الحدود دمرت فجر اليوم الأحد سيارة من نوع (لاند كروزر) قادمة من الأراضى السورية، ومحملة بكمية كبيرة من المخدرات..مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة، وحزم مع كل ما من شأنه المساس بأمن المملكة.

وقال المصدر، فى بيان له اليوم، إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود الأردنية تمكنت من مشاهدة السيارة على الساتر الترابى السورى حيث تم تحريك دورية رد الفعل السريع، وتطبيق قواعد الاشتباك عليها داخل الأراضى السورية؛ ما أدى إلى انقلابها على الساتر الترابي، وفرار من بداخلها للداخل السورى.

وأشار المصدر إلى أنه قد تم تحريك فريق بحث إلى الموقع وتفتيش السيارة وتفريغ حمولتها وتدميرها، وتم ضبط 6 ملايين و225 ألف قرص كبتاجون و1692 طربة حشيش وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كانت قوات حرس الحدود الأردنية قد أحبطت فى 19 مايو الماضى محاولتى تهريب 722 كجم من المخدرات (3640 طربة حشيش و390 ألف حبة كبتاجون) بواسطة سيارة ودراجة نارية قادمتين من الأراضى السورية باتجاه الأردن حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى لإعطابهما وإصابة أحد المتورطين فى عملية التهريب إصابة بالغة، وفرار الباقين إلى الداخل السورى.

يعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم، والتى تشهد حالة من الاستنفار العسكري، والأمنى من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.