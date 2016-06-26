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"اندبندنت" تنصح السائحين البريطانيين بقضاء عطلاتهم فى الغردقة ومرسى علم

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"اندبندنت" تنصح السائحين البريطانيين بقضاء عطلاتهم فى الغردقة ومرسى علم "اندبندنت" تنصح السائحين البريطانيين بقضاء عطلاتهم فى الغردقة ومرسى علم
نصحت صحيفة (اندبندنت) البريطانية السائحين البريطانيين بالتوجه إلى المنتجعات السياحية المصرية المطلة على البحر الأحمر كالغردقة، ومرسى علم للتمتع بالأجواء المشمسة بالقرب من شاطىء البحر.

وذكرت صفحة السفر والسياحة بالصحيفة - على موقعها الإلكترونى فى ردها على قارىء يرغب فى قضاء عطلة فى شهر أكتوبر المقبل فى أجواء بحرية مشمسة -" إن تتمتع بطقس مشمس خلال هذا الشهر، كما تطل منتجعات مثل الغردقة، ومرسى علم مباشرة على شواطىء البحر الأحمر، وهو ما يميزها عن مناطق أخرى مشمسة وذات طبيعة برية خلابة حول العالم مثل مدينتى فينيكس ولاس فيجاس بولايتى أريزونا ونيفادا الأمريكيتين البعيدتين عن المسطحات المائية".

ورجحت الصحيفة أن تعود رحلات شركات الطيران البريطانية إلى مطار شرم الشيخ مجددا بحلول شهر أكتوبر المقبل، قائلة" إن تنشيط السياحة البريطانية فى هذا المنتجع المصرى مجددا ستؤدى إلى وجود وفرة فى العروض المميزة للسفر والرحلات بشرم الشيخ للسائح البريطاني".
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