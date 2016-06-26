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على صالح يطالب مصر والأردن والسودان بالانسحاب من اليمن

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على صالح يطالب مصر والأردن والسودان بالانسحاب من اليمن على صالح يطالب مصر والأردن والسودان بالانسحاب من اليمن
طالب الرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح، فى كلمته خلال الاجتماع الذى ترأسه لكوادر إعلام حزب المؤتمر الشعبى العام، والأردن والسودان، سحب قواتهم من الأراضى اليمنية، كما فعلت المغرب .

وقال صالح حليف المتمردين الحوثيين، إن بريطانيا العظمى جلست فى اليمن 128 عاما ورحلت تحت فوهات بندقيات مناضلى ثورة سبتمبر وأكتوبر، لكن رحلت مكرهة مجبرة على الرحيل، مضيفا :"أنا أتمنى من أشقائنا الذين أتوا لغزو اليمن - على حد زعمه ، أن يرحلوا سلمياً ونحن نكن لهم كل الود وكل الاحترام.. ليس بيننا وبين هذه الأقطار التى تحالفت ضد الشعب اليمنى أى خلاف لا مذهبى ولا سياسى ولا اقتصادى ولا ثقافى.. نحن أشقاء.. أتيتم بدعوة من الأشقاء فى المملكة اتضح لكم الأمر أن ليس هناك خطر على الأشقاء فى المملكة من اليمن، ولكن الخطر من المملكة على اليمن".

وقال المخلوع صالح الذى يترأس حزب المؤتمر الشعبى العام: "أتمنى أن تصل هذه الدعوة إلى الأشقاء ليرحلوا من أراضينا.. أرضنا اليمنية نظيفة وطاهرة لا يمكن أن تقبل عليها أى غازٍ، لا فى عدن ولا فى حضرموت، وفى سقطرى، ولا فى مأرب، وفى الجوف، وفى حرض".

كما دعا الأشقاء أن يكونوا واضحين وواقعيين يتحاورون مع الشعب اليمنى ممثلاً بالوفد الوطنى الموجود فى الكويت الذى يمثله المؤتمر الشعبى العام وأنصار الله.


>مصادر يمنية: بان كى مون يجتمع مساء اليوم بطرفى الأزمة اليمنية فى الكويت

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