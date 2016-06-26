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إلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة وتأجيل الجيولوجيا والجبر والتاريخ

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إلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة وتأجيل الجيولوجيا والجبر والتاريخ إلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة وتأجيل الجيولوجيا والجبر والتاريخ
قررت وزارة التربية التعليم إلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة، بسبب تسريبه على صفحات الغش الإلكترونى، وتأجيل امتحانات مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

يأتى ذلك فى ضوء مبدأ الشفافية والمصارحة الذى تنتهجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصًا منها أيضًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائنا الطلاب، وفى ضوء ما توافر لدى الوزارة من بيانات تشوب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) الذى تم إجراؤه اليوم الأحد الموافق 26/6/2016، تعلن الوزارة أنها قررت إلغاء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، وكذلك تأجيل امتحانات مواد: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).
>على أن يتم إجراء امتحانات هذه المواد على النحو التالي:

ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان امتحان التربية الدينية فى موعده الأربعاء المقبل 29 يونيو فى التاسعة صباحا.

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