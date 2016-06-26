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الخارجية تتابع اتصالاتها للإفراج عن المصريين بليبيا.. وتؤكد: الوضع معقد

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الخارجية تتابع اتصالاتها للإفراج عن المصريين بليبيا.. وتؤكد: الوضع معقد الخارجية تتابع اتصالاتها للإفراج عن المصريين بليبيا.. وتؤكد: الوضع معقد
نظم العشرات من أهالى المواطنين المصريين المفقودين فى ليبيا وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد، أمام وزارة الخارجية، للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم.

وقال مصدر دبلوماسى بوزارة الخارجية لـ"اليوم السابع" إن القطاع القنصلى وسفير فى ليبيا محمد أبو بكر، الذى يقوم بمهامه من القاهرة، يجرى اتصالات مع كافة الأطراف الليبية سواء السلطات المختصة أو شيوخ القبائل للتمكن من الإفراج عنهم بأسرع وقت.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة لديها بعض المعلومات عن اختفاء المصريين فى ليبيا المحتجزين فى مدينة سرت، وتعمل على متابعة الأمر على مدار الساعة إلا أن الأوضاع فى ليبيا فى غاية التعقيد، مما يجعل المهمة صعبة، هذا بالإضافة الى أنه لا يوجد سفارة مصرية وقسم قنصلى يعمل على الأرض فى ليبيا.

وشدد المصدر على أن وزارة الخارجية حذرت أكثر من مرة المصريين من السفر إلى ليبيا إلا للضرورة القصوى، خاصة فى مناطق التوتر والصراعات، فى ضوء عدم استقرار الأوضاع الأمنية.

كانت وزارة الخارجية قد تلقت المعلومات الخاصة باختفاء المصريين الذين يعملون فى ليبيا وينتمون لقرية "السوبى" فى مركز سمالوط بمحافظة المنيا وأحدهم من الفيوم، وناشد المواطنين، وزير الخارجية سامح شكرى، بتكثيف الاتصالات مع الليبية لتحديد مصير أبنائهم.


>شقيق أحد المحتجزين فى ليبيا: لم نتلقى أى اتصالات من الخارجية حتى الآن

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مصر 365

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