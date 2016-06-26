صراع الصفقات – زيدان: بوجبا؟ قريبا ستعرفون

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إنه لا يوجد أي جديد حاليا فيما يخص صفقة انتقال بول بوجبا نجم يوفنتوس إلى النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد يسعى لضم بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية، في حين أن زيدان نفسه كان قد تحدث عن الدولي الفرنسي وأبدى إعجابه بقدراته.

وصرح زيدان حسب ما ورد بصحيفة آس الإسبانية "في اللحظة الحالية لا يوجد شيء عن بوجبا، لكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستعرفون".

ومن المتوقع أنه في حالة انضمام بول بوجبا إلى ريال مدريد فإن جيمس رودريجيز سيرحل عن النادي الملكي، إذ أن اللاعب الكولومبي قد دخل في محادثات مع زيدان من أجل الحديث مع مستقبله.

ويشارك بول بوجبا مع منتخب فرنسا ببطولة يورو 2016، وساهم في تأهله لدور الـ16 من البطولة، وسيواجه منتخب أيرلندا يوم الأحد.