كوبا أمريكا – مدرب الأرجنتين: ميسي يلعب بنفس مستواه مع برشلونة

قال جيراردو مارتينو مدرب الأرجنتين إن ليونيل ميسي قائد فريقه يلعب بنفس مستواه المميز مع برشلونة، مشيرا إلى أن اللاعب يشعر بالسعادة لذلك.

وكان ميسي قد ساهم في تأهل المنتخب الأرجنتيني للنهائي الثالث على التوالي في بطولة كبيرة خلال عامين، وذلك بعد التأهل لنهائي كوبا أمريكا 2016 بعد نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا 2015.

وصرح تاتا مارتينيو قبل مواجهة تشيلي في نهائي البطولة فجر الإثنين "ميسي يقدم نفس مستواه مع برشلونة".

وأضاف "إنه يلعب بنفس الطريق، مع أناس يلعب معهم منذ وقت طويل، وهذا يشعره بالراحة والسعادة".

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين بعد تسجيله 4 أهداف في تلك البطولة ليصبح رصيده 55 هدفا، متفوقا على جابرييل باتيستوتا الذي سجل 54.