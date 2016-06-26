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صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يريد ساني من شالكة

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صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يريد ساني من شالكة صراع الصفقات – تقرير: جوارديولا يريد ساني من شالكة

يرغب جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في ضم ليروي ساني مهاجم شالكة خلال سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وحسب ما ورد بصحيفة صن الإنجليزية فإن جوارديولا يرغب في التقدم بعرض يقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات ساني من شالكة.

وجذب ساني الأنظار إليه بعد موسم متميز للغاية مع شالكة، لينضم لمنتخب ألمانيا في بطولة يورو 2016، ولا يعد مانشستر سيتي هو المهتم الوحيد بضم اللاعب بل هناك أيضا ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال.

وشارك ساني خلال الموسم المنصرم مع شالكة في 42 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 7.

ولم يشارك ساني حتى الآن في أي مباراة ببطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا مع منتخب بلاده ألمانيا.

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