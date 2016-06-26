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صراع الصفقات - تقرير: كومان يريد لاعب يونايتد في إيفرتون

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صراع الصفقات - تقرير: كومان يريد لاعب يونايتد في إيفرتون صراع الصفقات - تقرير: كومان يريد لاعب يونايتد في إيفرتون

يرغب رونالد كومان مدرب إيفرتون الجديد في أن يكون مورجان شنايدرلين متوسط ميدان مانشستر يونايتد أولى صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية حسب تقرير صحفي إنجليزي.

وحسب ما ورد بصحفية ميرور الإنجليزية فإن كومان يرغب في بدء ثورته بإيفرتون بضم شناديرلين من مانشستر يونايتد.

وكان شنايدرلين قد انضم لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ساوثامبتون بمبلغ 24 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يكن خيارا أساسيا للويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد السابق.

ويرغب جوزيه مورينيو المدرب الجديد لمانشستر يونايتد في تواجد متوسطي ميدان أقوياء، فأبدى اهتمامه بضم نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي.

ولا توجد مشاكل لدى كومان بتقديم عرض بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات شنايدرلين من الشياطين الحمر.

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