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تأجيل قضية «تيران وصنافير» لجلسة 3 يوليو لاتخاذ إجراءات رد المحكمة

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تأجيل قضية «تيران وصنافير» لجلسة 3 يوليو لاتخاذ إجراءات رد المحكمة تأجيل قضية «تيران وصنافير» لجلسة 3 يوليو لاتخاذ إجراءات رد المحكمة

 

أجلت المحكمة الإدارية العليا، جلسة الطعن المقدم من علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، لجلسة 3 يوليو المقبل، وذلك للأتخاذ إجراءات رد المحكمه الذي تقدم بها المحامي محمد عادل سليمان، لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا.

ونظرت المحكمة اليوم، أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم والذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والقضاء مجددًا بعدم أختصاص المحكمة ولائيًا واحتياطيا برفض الطعن.

 

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