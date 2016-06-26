فيصل القاسمي:زايد في الوجدان

أشاد الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي بمناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال في كلمة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني: المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان موجود في وجدان كل أبناء الإمارات، زايد الذي وحّد الإمارات، وأوجد الاتحاد، الذي كانت نظرته لجميع أبناء دولة الإمارات كمجتمع واحد، وهدفه وحدة الصف والمعيشة الكريمة للجميع.

وأضاف: أما في المجال الذي خدمت فيه وهو القوات المسلحة فكانت توجيهاته أن تكون لدينا قوّة تحافظ على مكتسبات الدولة وحفظ أمنها وأن تمتلك آخر ما توصلت إليه التقنية العسكرية من الأسلحة والتجهيزات، ونحن نرى الآن ثمرة ما غرسه المغفور له الشيخ زايد في قواتنا المسلحة، وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة ومثابرة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد العام للقوات المسلحة على أدق الأمور في القوات المسلحة نفتخر لما وصلنا إليه من معرفة في شتّى المجالات العسكرية وهذا ما كان يتمناه المؤسس القائد طيب الله ثراه.

وتابع: في الختام ندعو الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء لما قدمه للدولة وشعبها وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يديم على قيادتنا الرشيدة التوفيق والسير على نهج المؤسس.