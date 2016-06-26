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سلطنة عمان تنتهى من تنفيذ الممر البرى الحدودى مع السعودية

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سلطنة عمان تنتهى من تنفيذ الممر البرى الحدودى مع السعودية سلطنة عمان تنتهى من تنفيذ الممر البرى الحدودى مع السعودية
انتهت سلطنة عُمان من تنفيذ الممر البرى الحدودى الذى يربطها بالمملكة العربية .

والتقى الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بسلطنة عمان، اليوم الأحد، بوزير النقل بالمملكة العربية السعودية سليمان بن عبدالله الحمدان، على هامش اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد فى الرياض.

واستعرض الجانبان المراحل التى وصل إليها مشروع طريق الربع الخالى الذى يربط السلطنة بالمملكة العربية السعودية، تعزيزا للعلاقات الخليجية – الخليجية والآفاق الاقتصادية والتجارية التى سيفتحها المشروع من خلال تسهيل عملية التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين.

وأكدت السلطنة انتهاءها من هذا المشروع الحيوى المهم واستعدادها لتفعيل استخدامه، فى حين أكد الجانب السعودى على أهمية الإسراع فى افتتاح المنفذ للاستخدام، حيث وصلت نسبة إنجازه حوالى 97%، مشيرًا إلى أن بعض الجهات التى لها علاقة بافتتاح الطريق لم تنتهِ بعد ووعد بمتابعة الموضوع مع تلك الجهات وافتتاحه فى أقرب وقت ممكن وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أوجه التعاون الممكنة بين البلدين فى مجال النقل والمواصلات، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التبادل التجارى عبر قنوات النقل المتنوعة.

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