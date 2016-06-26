اختاري العطر المناسب لبرجك

لتغيير عطرك، واختيار آخر جديد يعبّر عن شخصية أكثر تفاؤلاً وحبّاً للحياة. واجهي حرارة الصيف باختيار عطر أخّاذ، مستوحى من تناغم برجك مع عالم العطور الحالم.

تتساءلين لماذا لا يكون لي عطري الخاص الذي يعطيني دفعاً معنوياً ويشكل ميزة حضوري إينما حللت؟ تعرّفي معنا على العطور المناسبة حسب برجك الذي يرمز إليك، وجرّبي معنا العطر الذي سيكون رفيقك الدائم وبصمة حضورك.

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إذا كنت من برج الحمل كـ الممثلة ريز وسبرن:

حضورك جريء ومثير للإعجاب أينما حلّت، ووجودك الذي له طابع صلب يعطي من حولك بهجة وفرحاً، وشخصيتك القوية والنشيطة والمندفعة تحفّز الآخرين إيجاباً نحو الأمام. تناسبك العطور الفردية القوية الحادة.

نصيحة: اذا كنت تعانين من نهار متعب وأحسست في آخر النهار بالارهاق، ضعي بضع قطرات من عطرك المفضل على صدغيك، وستشعرين بالراحة على الفور.

إذا كنت من برج الثور كـ الممثلة جسيكا البا:

تحبين الطبيعة وتتآلفين معها. شخصيتك ثابتة، صبورة، تستمدين قوتك من جذور الأرض. لذلك تحتاجين إلى عطور تحتوي على نغمات الفواكه والزهور التي توقظ حواسك. كما تناسبك العطور الخشبية العطرية والراقية الرومانسية.

نصيحة: اذا احسست بعدم القدرة على القيام بجهد كبير، ضعي بضع قطرات من عطرك المفضل خلف أذنيك، وستستعيدين طاقتك وتشعرين بالانتعاش والتيقظ.

إذا كنت من برج الجوزاء كـ الممثلة انجلينا جولي:

شخصيتك فريدة من نوعها، لذا على عطرك أن يكون امتداداً خاصاً بك، مزاجك المبتهج والمتفائل تكمله العطور الخالصة بباقات الزهور الفوارة، كما تحبين الروائح المتناقضة التي تجمع بين الحادة والحلوة معاً، أو تلك التي تجمع بين الروائح الحامضة مع القليل من الخشب.

نصيحة: مركز استعادة النشاط لديك هو ذراعاك ومعصماك، قومي برش عطرك المفضل عليهما، واطويهما لتنتشر الرائحة حولهما وستشعرين بالانتعاش.

إذا كنت من برج السرطان كـ المغنية جينيفر لوبيز

أنت عملية جداً في خياراتك الحياتية، تدرسين الأمور بمنطق وتغلّبين عقلك على قلبك، لذلك تعتبر شخصيتك بعيدة عن الرومانسية بشكل عام، إلا انك تنسجمين مع العطور التي يغلب عليها الطابع الرومانسي بشكل ملفت، وخاصة تلك التي تتألف من الزهور التي تحبينها.

نصيحة: لتشعري بالأمان والدفء الداخلي، رشي القليل من عطرك المفضل على وسادتك قبل النوم، وستراودك أحلام ناعمة وجميلة.

إذا كنت من برج الأسد كـ الممثلة هالي بيري:

أنت شخصية تحلم بالرومانسية والثراء معاً. حضورك طاغ، تحبين الفخامة والظهور، لذلك تميلين إلى العطور التي تدغدع الأحاسيس وتترك تأثيرها الفعّال في نفوس الآخرين، وستضعين عطرك بكثافة لا تدع مجالاً لنسيانك.

نصيحة: اطلبي من زوجك ان يقوم بتدليك ظهرك بزيت ممزوج ببضع قطرات من عطرك الخاص، وستنعمين بالاسترخاء على الفور.

أذا كنت من برج العذراء كـ المغنية بيونسيه

تتمتّعين بشخصية متحفظة وذوق عال. مثالية في اختياراتك. تجذبك العطور التي تجعلك تحسين بالنظافة والانتعاش. اختيارك للعطر لن يكون سهلاً لأنك تريدين الجمع بين الجمال الحسي والمعنوي، وتريدن أن يعكس شخصيتك بتفردها.

نصيحة: اذا كنت تعانين من شحوب وجهك، ضعي قطرات من عطرك المفضل على بطنك ومسديها برفق بطريقة دائرية.

إذا كنت من برج الميزان كـ الممثلة كاثرين زيتا جونز:

أنت ذواقة للأشياء الجميلة. تنتقين الأشياء الغالية والمميزة. تحبين الكمال وتسعين إليه في اختياراتك، حتى لو تطلب الأمر وقتاً وجهداً. ترتبط العطور عندك بالرومانسية والحب، وتلائمك تلك التي تدوم طويلاً وخصوصاً روائح الورود.

نصيحة: قبل الذهاب الى النوم ضعي القليل من عطرك المفضل على وسط ظهرك وستشعرين بصفاء في الروح وسلام داخلي.

أذا كنت من برج العقرب كـ الممثلة آن هاثاواي:

الجاذبية جزء منك تتآلفين معها في جميع اختياراتك. انت عاطفية وغامضة معاً لتشكّلي نموذجاً قوياً فريداً. إنها الشخصية التي تناسبها العطور الشرقية أكثر من أي برج آخر، لتضفي عليك المزيد من سحر الشرق والتشويق والغموض.

نصيحة: لترفعي من معنوياتك وتشعري بثقة أكثر بنفسك، اضيفي القليل من عطرك المفضل في حوض الاستحمام، واستمتعي برائحة منعشة تدوم طويلاً.

إذا كنت من برج القوس كـ سكارليت جوهانسون:

أنت امرأة نشيطة، مرحة ذات شخصية غير معقدة وعفوية. تميلين إلى تبسيط الأشياء والابتعاد عن المبالغة بالظهور. تحتاجين إلى عطور تكمل هذه الشخصية وتؤكد على سماتك، وهي العطور المنعشة الخفيفة غير القوية.

نصيحة: للتخلص من الإرهاق والضغوطات، مسّجي بلطف المنطقة الممتدة من الحوض الى الركبين بقليل من عطرك المفضل، وستشعرين بالتحسن الفوري.

إذا كنت من برج الجدي كـ ليف تايلور:

انت صادقة جدية ووفية للأصدقاء، وكذلك للعطور. فإذا نجحت معك تجربة ما، فأنت تكررينها بشكل دائم. وهذا ينطبق على تجربتك للعطور، فإذا تآلفت مع عطر معين يصبح رفيقك الدائم الذي لا تحتاجين إلى استبداله بآخر.

نصيحة: لتشعري بالتفاؤل وتستعيدي ثقتك بنفسك، ضعي القليل من عطرك المفضل على منديل نظيف واستنشقيه ملء رئتيك.

إذا كنت من برج الدلو كـ الممثلة جينيفر أنستون:

أنت مستقلة، بسيطة ومسالمة. لا تشعرين بالراحة إلا إذا كانت صورتك العامة كاملة. دقيقة في مظهرك الخارجي إنما لا تحبين المبالغة. وعطرك المناسب هو ما يؤكد على ذلك، فيجب أن يجمع البساطة والدقة معاً.

نصيحة: للانتعاش والمحافظة على تألق حضورك، ضعي القليل من عطرك المفضل مع الشامبو عند الاستحمام، ودلكي به برفق فروة الرأس.

إذا كنت من برج الحوت كـ الممثلة جسيكا بيل:

تحبين الأجواء الساحرة والعطور التي تمس المشاعر. تؤمنين بأن العطر ضروري في الحياة ولا تستطيعين الاستغناء عن وجوده. ما لا يعجبك من العطور هو قليل جداً، لذلك نجدك تجربين عطوراً جديدة دائماً على أمل أن تجدي عطرك الآخر.

نصيحة: للاسترخاء وإزالة القلق والتوتر عنك، ضعي القليل من عطرك المفضل على كعوب قدميك ودلكيها برفق.