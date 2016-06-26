نيللي كريم تعوض جمهورها نكد "سقوط حر" بهذه الصور الفاتنة

بعد جرعة مركزة من النكد الخالص، والأمراض النفسية المستعصية، طوال 20 يوماً من الشهر الكريم، تجاوزت النجمة نيللي كريم صورتها الشاحبة بمسلسل "سقوط حر"، وقدمت لجمهورها أخيراً مساحة للبهجة، بجلسة تصوير جديدة خضعت لها خصيصاً من أجل الترويج لخط مجوهرات المصممة المصرية عزة فهمي.

نيللي كريم احتفظت بصورتها الشاحبة طوال الشهر الكريم، من أجل التسويق لمسلسلها الجديد "سقوط حر"، ولكنها فكت خيوط النكد والجنون أخيراً بفضل العدسة الساحرة لمصورها خالد فضة، والأجواء الكلاسيكية الفاخرة لخط مجوهرات المصممة المصرية عزة فهمي، الشهيرة باقتباس الأجواء الأسطورية للحضارة المصرية القديمة.

يذكر أن عدد كبير من نجوم نيللي كريم ناشدوها الابتعاد عن تقديم أدوار النكد، والحالات النفسية، خاصة وأن مسلسلها الجديد، حظى بإشادة غير مسبوقة من أطباء الصحة النفسية والعقلية، وأكد عدد كبير منهم أن نيللي قدمت "المرض النفسي" باحتراف، لدرجة أن الحلقات الأولى باتت مادة لتعليم الأطباء الجدد.



ترى هل تستجيب نيللي كريم لمناشدة جمهورها وتعتزل النكد؟

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