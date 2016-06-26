أحمد عز يوقف حكم سجنه

حصلت هيئة دفاع الفنان أحمد عز على شهادة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين صدور حكم نهائي، فيما تقدمت بطلب للمحكمة؛ لنقض الحكم وإيقاف تنفيذه لحين البت في الطعن المقدَّم من جانبهم، وبذلك يعد حكم محكمة جنح مدينة نصرالصادر بحق الفنان أحد عز بسجنه 3 سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى التعويض المدني بمبلغ 20 ألف جنيه بتهمتي سب وقذف الفنانة زينة، وتقديم بلاغ كاذب، غير معمول به وذلك حتى يتم صدور حكم نهائي في القضية، ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلسات النقد التي تقدم بها دفاع عز على قرار حبسه في تلك القضية في جلسة 30 تموز المقبل.