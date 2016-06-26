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جيفينشي تعرض أزياء الكوتور في باريس

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الأحد 26-06-2016 04:37

قدَّم المصمم ريكاردو تيشي، مجموعة الأزياء الراقية للشتاء المقبل من "جيفينشي Givenchy" ضمن عرض الملابس الرجالية لربيع وصيف 2017 في باريس ليلة البارحة، حيث عرض 13 تصميماً متميزاً بالخامات والتصاميم المختلفة.

وتنوَّعت ألوان الفساتين بين الأبيض والأسود مع الأخضر الزيتي، وضمَّت تفاصيل لافتة وأنيقة مثل الكشكشات، والكسرات الدقيقة، كما لفتتنا التطريزات الموجودة على بعض التصاميم مع المرايات المثبتة عليها لتضفي عليها طابعاً عصرياً لافتاً.

أما عن المجموعة الرجالية، فقد جاءت بتصاميم عصرية تحمل عديداً من الطبعات المختلفة، مثل طبعة الشطرنج بالأبيض والأسود، والطبعات الجيشية بألوان ترابية جميلة.

شاهدي معنا تفاصيل الأزياء المعروضة في عرض "جيفينشي" وشاركينا برأيك.

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سيدتي