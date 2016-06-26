فساتين محتشمة وإطلالات راقية استوحيها من النجمة "كيرا نايتلي"

تعتبر النجمة البريطانية "كيرا نايتلي" Keira Knightley واحدة من أجمل نساء العالم، ومن أكثرهن نعومة ورقيّاً. ولهذا، فقد أسندت اليها الكثير من الأدوار التي لعبت فيها شخصية الملكة أو الأميرة، وقد جسدتها بطريقة مثالية. كما أن أسلوبها في الموضة مختلف عن جميع باقي نجمات هوليوود، حيث أنه متواضع، أنيق، وعصري في الوقت ذاته، كما أنها تعتمد معظم الأحيان النمط المحافظ، وتبتعد عن الأسلوب المُبهرج أو المبالغ به، وهذا طبعاً ما جعل دار "شانيل" Chanel تختارها أيضاً كوجه إعلاني لها يمثل الدار وعراقتها.

من النجمات: فساتين سهرة راقية لإطلالة محافظة وساحرة

وكما لاحظنا، أثناء متابعتنا أسلوب "كيرا نايتلي" Keira Knightley عن قرب، أنها تختار على السجادة الحمراء تصاميم فساتين السهرة الناعمة والمُرهفة والمصنوعة من الدانتيل، أو الشيفون، أو التول. وبالنسبة للألوان، فهي تميل غالباً لاختيار الدرجات الحيادية الأبيض، البيج، الأسود، أو الذهبي.

ومعظم خياراتها على السجادة الحمراء تكون من دار "فالنتينو" Valentino، أو "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana،أو "شانيل" Chanel أو غيرها من دور الأزياء التي تقدم التصاميم الأنثوية.

جمعنا لك اليوم بعض أبرز إطلالات النجمة الجميلة "كيرا نايتلي" Keira Knightley في فساتين السهرة على السجادة الحمراء. في حال رغبت بأن تستوحي منها بدورك إطلالات راقية ومواكبة للموضة في الوقت ذاته...