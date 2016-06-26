تقرير إنجليزي: تشيلسي يريد أحمد الشناوي

أفاد تقرير إنجليزي أن نادي تشيلسي عاشر الدوري في الموسم الماضي، وحامل اللقب في الموسم قبل الماضي، يريد الحصول على خدمات حارس الزمالك ومنتخب مصر أحمد الشناوي.

وقالت جريدة (صن) الإنجليزية إن مدرب تشيلسي المقبل أنطونيو كونتي منفتح في إجراء تغييرات في حراسة مرمى فريقه، ومستعد لسماع عروض بخصوص حارسه الأول ثيبو كورتوا.

ولكن في حال بقاء البلجيكي في ستامفورد بريدج ورحيل بديله البوسني أسمير بيجوفيتش، يبرز اسم أحمد الشناوي حارس الزمالك كبديل لحارس منتخب بلجيكا.

وقال التقرير الإنجليزي إن الشناوي يتبقى في عقده عام واحد، وإن الزمالك من الممكن أن يقبل 3 مليون جنيه إسترليني بدلا من الرحيل مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وشارك الشناوي في 22 لقاء في الدوري مع الزمالك هذا الموسم وخرج في 10 منهم بشباك نظيفة.