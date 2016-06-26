زيزو: الأهلي يحسم ملف الصفقات عقب مواجهة أسيك

قال عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة في الأهلي إن ملف اللاعبين الجدد المرشحين لتدعيم الفريق المتوج بالدوري مؤخرا سيتم حسمه عقب مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الإيفواري يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من البطولة.

وقال زيزو في تصريحات للصحفيين: "سأعقد جلسة مع محمود طاهر رئيس النادي ومارتن يول المدير الفني من أجل الاستقرار على خطة التدعيمات".

وأضاف "المدرب الهولندي هو من سيقوم بتحديد اللاعبين اللذين سيحتاجهم في الموسم المقبل".

وأتم " الفترة الماضية شهدت مشاورات عديدة حول ملف التدعيمات. القرار في النهاية يكون وفقا لما يخدم مصلحة النادي".

وكان الأهلي قد حسم الفوز بالدوري بعد انتصاره على الإسماعيلي 2-1 وتعادل الزمالك مع المصري 2-2 واتساع الفارق لـ7 نقاط قبل جولتين من نهاية البطولة.