حجازي: الفوز بالدوري الأول لحظة استثنائية.. تركيزنا الآن على أسيك

قال أحمد حجازي مدافع الأهلي إنه سعيد بالفوز بأول بطولة دورى مع الأهلي، موضحا أنها لحظة مهمة وإستثنائية فى مشواره.

وانضم حجازي للأهلي مطلع هذا الموسم وتوج بلقب السوبر المحلي مع الفريق قبل حسم لقب الدوري.

وقال حجازي في تصريحات للصحفيين: "الفريق بالكامل كان على قدر المسئولية فى جميع مراحل البطولة وتمكن من حسم اللقب وإستعادة الدرع بمجهود كبير بذله اللاعبون طوال الشهور الماضية وقدموا اداء متميز بدليل أن الأهلى هو الفريق الأفضل هجوميا ودفاعيا على مستوى كل فرق الدوري".

وأضاف "الفوز ببطولة الدورى يعد تتويج لمجهود الجهاز الفنى وكل اللاعبين بعد مشوار صعب".

وشدد حجازى أنه راض عن الأداء الذى قدمه مع الاهلى خلال مشواره فى الدوري، قبل أن يستدرك "أسعى دوما لتطوير مستواي وتصحيح أى أخطاء قد أقع فيها من أجل الوصول إلى الأفضل خلال الفترة المقبلة"

وأكمل "دفاع الأهلي بخير ولاتوجد أية مشاكل. أتمنى أن يواصل الأهلى مشواره الناجح هذا الموسم بحصد كل البطولات وفي مقدمتها الفوز بدورى أبطال إفريقيا".

وعن لقاء أسيك الإيفوارى فى الجولة الثانية من مباريات دورى المجموعات الإفريقى قال حجازي "إنها مواجهة صعبة ومهمة بالنسبة لنا، حيث نسعى لتعويض الخسارة أمام زيسكو الزامبى فى بداية المشوار".

وأضاف "نبحث عن الفوز وإقتناص النقط الثلاث لتعديل وضعنا فى المجموعة".

وأردف "اللقاء لن يكون سهلا حيث يتمسك أسيك بحظوظه أيضا فى التأهل عن المجموعة وهو ما يدركه لاعبو الأهلي ولكن الخبرات هنا تلعب دورا كبيرا وخبرة لاعبى الأهلى كبيرة وتمكنهم من تجاوز عقبة الفريق الإيفوارى وتصحيح المسار فى البطولة".

وأتم حجازى أنه وزملائه أغلقوا تماما ملف الدوري من أجل التركيز فى بطولة إفريقيا بحثا عن فوز مهم وثلاث نقاط أهم فى مشوار الفريق بدورى المجموعات .