مقتل 55 شخصا فى معارك بين الحوثيين وقوات الحكومة باليمن

قتل 55 شخصا على الأقل فى يومين من القتال العنيف بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا فى ثلاث محافظات، حسبما قال مسئولون أمنيون.

وأضاف المسئولون اليوم الأحد أن 70 شخصا أصيبوا فى القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فى محافظات تعز والبيضاء ومأرب.

وجلبت الحرب فى اليمن قتالا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من القوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، وبين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادى.

وقال صالح فى خطاب متلفز أمس السبت إنه لن يعترف بحكومة هادى، وأنه قدم مبادرة لحل الأزمة فى اليمن لكلا الطرفين فى محادثات السلام الجارية فى الكويت.