أخبار الكويت..أمير الكويت يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر السيف صباح اليوم الأحد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والوفد المرافق والذى يقوم بزيارة رسمية للكويت. . حيث أطلع بان كى مون أمير الكويت على آخر ما توصلت إليه مشاورات الأطراف اليمنية بشأن الحل السياسى حول النزاع الدائر فى اليمن ومحاولة إنهاء الأزمة بالوسائل السلمية وصولا للحل التوافقى الذى يحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبها مقدرا حرص دولة الكويت على مواصلة هذه المشاورات وصولا إلى السلام المنشود كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد منح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة الممتازة للأمين العام للأمم المتحدة تقديرا لجهوده الكبيرة المبذولة والمميزة فى مجال العمل السياسى والخدمات الجليلة التى قدمها سعيا إلى نشر السلام الدولى.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شئون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح.

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