السراج: لا سبيل لهزم الجهاديين فى ليبيا الا بتوحيد القوى العسكرية

اكد رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فايز السراج ان هزيمة تنظيم داعش فى ليبيا لن تتحقق الا بوجود قيادة عسكرية موحدة تضم كل القوى المسلحة الناشطة فى البلاد.

وقال السراج اننا نؤمن بان لا حل لمحاربة هذا التنظيم الا من خلال قيادة عسكرية موحدة، تجمع تحت لوائها الليبيين من كافة انحاء البلاد.

وتنشط فى ليبيا عشرات الجماعات المسلحة التى احتفظت باسلحتها عقب اطاحة نظام معمر القذافى فى 2011، فيما ينقسم الجيش بين سلطتى حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولى ومقرها العاصمة طرابلس، والحكومة الموازية فى الشرق التى لا تحظى باعتراف دولي.

واستغل تنظيم داعش الجهادى الفوضى الامنية التى تلت الاطاحة بنظام القذافى ليؤسس قاعدة خلفية له فى هذا البلد الغنى بالنفط.