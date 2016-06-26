«هاموند»: حرمان بريطانيا من دخول السوق الموحدة سيكون كارثي

قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن حرمان بريطانيا من دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون “كارثيا” على البلاد.

وقال هاموند الذي كان من أنصار حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إنه لن يكون بوسع بلاده الاحتفاظ بحقها في حرية دخول السوق الموحدة في وقت تفرض فيه سيطرة كاملة على الهجرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه سيتعين على أي مرشحين لتولي منصب زعيم حزب المحافظين خلفًا لديفيد كاميرون، أن يوضحوا جليا موقفهم من المقايضة بين السيطرة الكاملة على الهجرة والاحتفاظ بحرية دخول السوق الموحدة.