أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«هاموند»: حرمان بريطانيا من دخول السوق الموحدة سيكون كارثي

Google+ Print
«هاموند»: حرمان بريطانيا من دخول السوق الموحدة سيكون كارثي «هاموند»: حرمان بريطانيا من دخول السوق الموحدة سيكون كارثي

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند

قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، اليوم الأحد، إن حرمان بريطانيا من دخول السوق الأوروبية الموحدة بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون “كارثيا” على البلاد.

وقال هاموند الذي كان من أنصار حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، إنه لن يكون بوسع بلاده الاحتفاظ بحقها في حرية دخول السوق الموحدة في وقت تفرض فيه سيطرة كاملة على الهجرة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه سيتعين على أي مرشحين لتولي منصب زعيم حزب المحافظين خلفًا لديفيد كاميرون، أن يوضحوا جليا موقفهم من المقايضة بين السيطرة الكاملة على الهجرة والاحتفاظ بحرية دخول السوق الموحدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا