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دراسة بريطانية: كبدة الدجاج تحمى من الإصابة بهشاشة العظام

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دراسة بريطانية: كبدة الدجاج تحمى من الإصابة بهشاشة العظام دراسة بريطانية: كبدة الدجاج تحمى من الإصابة بهشاشة العظام
هشاشة العظام من الأمراض الخطيرة للغاية التى تصيب الملايين من الأشخاص حول العالم، يعرف باسم القاتل الصامت، إذا يتم اكتشافه غالبا بشكل مفاجئ عند سقوط المريض أرضا وتعرضه لكسر يسبب غالبا نزيفا داخليا وقد يتسبب أحيانا فى وفاته.

وكشفت دراسة أشرف عليها باحثون من جامعة كولدج لندن البريطانية أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ك" مثل كبدة الدجاج والجبن وصفار البيض يساهم فى حماية الشخص من الإصابة بهشاشة العظام، والذى ينتشر بشكل أكبر بين النساء فى مرحلة انقطاع الطمث نظرا لانخفاض إفراز هرمون الإستروجين الذى يقوى العظام.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن فيتامين "ك" يساهم فى تنشيط أحد البروتينات التى تساهم فى تقوية المعادن وتحميلها بالمزيد من الكالسيوم وتقويتها، وبالتالى تقليل مخاطر هشاشة العظام، وذلك حسبما أكدت نتائج الدراسة التى شملت 150 سيدة، واستمرت لمدة 18 شهرا.

وتوصى الأبحاث الطبية الحديثة باتباع حمية البحر المتوسط والإكثار من منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم للوقاية من الإصابة بهشاشة العظام.


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