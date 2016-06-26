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محمد بن سلمان يزور فرنسا لبحث القضايا المشتركة

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محمد بن سلمان يزور فرنسا لبحث القضايا المشتركة محمد بن سلمان يزور فرنسا لبحث القضايا المشتركة

ولي ولي العهد السعودي ووالرئيس الفرنسي

أعلن الديوان الملكي عن زيارة لولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان، فرنسا اليوم الأحد، حيث سيلتقي هناك بكبار المسؤولين.

وقال الديوان في بيان:” أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الفرنسية وبناءًا على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”، وفقًا لوكالة الأنباء “واس”.

وأوضحت أن الأمير سيلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وعدد من المسؤولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأوجه التعاون بين البلدين.

وكان بن سلمان اختتم زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية استمرت عدة أيام، والتقى خلالها مسؤولين أميركيين وعلى رأسهم الرئيس باراك أوباما، كما التقى قياديات اقتصادية وأخرى في الشركات التقنية لدعم رؤية “السعودية 2030″.

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