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أوباما يعلن 3 مقاطعات بولاية «ويست فيرجينيا» مناطق كوارث بسبب الفيضانات

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أوباما يعلن 3 مقاطعات بولاية «ويست فيرجينيا» مناطق كوارث بسبب الفيضانات أوباما يعلن 3 مقاطعات بولاية «ويست فيرجينيا» مناطق كوارث بسبب الفيضانات

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الأحد، ثلاث مقاطعات بولاية “ويست فيرجينيا” مناطق كوارث، وذلك بسبب الفيضانات العارمة التي تشهدها الولاية وتعد الأسوأ منذ أكثر من قرن.

وذكرت “فوكس نيوز” الأمريكية، أن الرئيس أوباما، أصدر تعليماته بتقديم مساعدات للمناطق الأكثر تضررا من الفيضانات، وذلك بناء على طلب حاكم ولاية “ويست فيرجينيا” إيرل راي تومبلين، الذي أعلن حالة الطوارئ في الولاية في وقت سابق بسبب مياه الأمطار الغزيرة.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها الولاية بلغت 24 قتيلا على الأقل، ذلك في الوقت الذي مازال فيه هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم.

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