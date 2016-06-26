دراسة: جراحة السمنة تمنع عودة الوزن الزائد بعد 10 سنوات من إجرائها

بعد عشر سنوات من إجراء عملية المجازة المعدية لإنقاص الوزن نجح مرضى فى دراسة حديثة أن يحافظوا على عدم عودة كثير من الوزن الذى فقدوه.

بل والأهم حسب ما قال الدكتور جيه هنتر ميهافى إن هؤلاء الأشخاص حدث لديهم تراجع فى مشكلات طبية مثل السكر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكولسترول وأمراض المفاصل وانقطاع النفس أثناء النوم.

وقال ميهافى وهو من كلية الطب بجامعة فرجينيا لرويترز هيلث بالتليفون "الناس لا يفقدون كثيرا من الوزن فحسب ولكنهم يصبحون أكثر صحة."

وباستخدام قاعدة بيانات ضخمة حدد ميهافى وزملاؤه 1087 مريضا أجروا عملية المجازة المعدية فيما بين عامى 1985 و2004.

وبعد ذلك بعشر سنوات تمكن معدو الدراسة من الاتصال بنحو 651 من هؤلاء المرضى تليفونيا.

وبعد عامين من الجراحة فقد هؤلاء المرضى 74 فى المائة من الوزن الزائد فى المتوسط. وبعد عشر سنوات استمروا فى الحفاظ على أكثر من نصف الوزن الزائد الذى نقصوه.

وقال معدو الدراسة فى عدد يوليو تموز من دورية حوليات الجراحة إنه قبل الجراحة كان 41 فى المئة من هؤلاء المرضى مصابين بالسكرى و25 فى المائة بمرض القلب و59 فى المائة بارتفاع ضغط الدم و36 فى المائة بانقطاع النفس خلال النوم.

وبعد مرور عشر سنوات كان 18 فى المائة فقط مازالوا مصابين بالسكرى و16 فى المائة بمرض القلب و47 فى المائة بارتفاع ضغط الدم و16 فى المائة بانقطاع النفس خلال النوم.

وتراجع معدل أمراض المفاصل من 61 فى المائة إلى 32 فى المائة.

وقال التقرير إن كل هذه الاختلافات ذات دلالات إحصائية.

وقال الدكتور أمير الغافرى وهو جراح لعلاج البدانة فى جامعة ميشيجان هيلث سيستم والذى لم يشارك فى الدراسة إن "الفوائد كبيرة.

"هناك أدلة مثبتة على أن هذا النوع من الجراحة له مزايا تتعدى الإدارة الطبية المكثفة مثل الاستشارات وبرامج المساعدة الغذائية والتمارين."

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