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النشاط الجسمانى بعد 4 ساعات من التدريب الذهنى يساعد تنشيط الذاكرة

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النشاط الجسمانى بعد 4 ساعات من التدريب الذهنى يساعد تنشيط الذاكرة النشاط الجسمانى بعد 4 ساعات من التدريب الذهنى يساعد تنشيط الذاكرة
أوضحت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين الهولنديين فى جامعة رادبود تيمنج الهولندية أن التدريب الجسمانى بعد مرور 4 ساعات على تشغيل الطاقة المخية يساعد على تنشيط الذاكرة، مما يؤكد العلاقة بين الذاكرة والرياضة.

وكان الباحثون الهولنديون قد أجروا دراساتهم على 24 مشاركا تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات وقد تعرضت الثلاث مجموعات لنفس التدريب الذهنى فكان لديها 40 دقيقة لحفظ 90 مجموعة من الصور والأماكن وقد استطاعت المجموعة الأولى ممارسة الدراجه أما المجموعة الثانية انتظرت أربع ساعات قبل ممارسة أى نشاط رياضى.

أما المجموعة الثالثة فقد اعتذرت، وبعد يومين أجريت على هذه المجموعة أشعة رنين مغناطيسى على المخ، حيث لاحظ الباحثون أن مستوى النشاط فى منطقة القرن الصدغى الجانبى للدماغ المسئولة عن الذاكرة كانت أعلى لدى الأشخاص الذين مارسوا الرياضة بعد أربع ساعات من التعليم، إذن فإن ممارسة الرياضة مهمة لتنشيط هرمون الدوبامين المسئول عن القدرة الإدراكية التى يتم فيها تخزين الذكريات وبالتالى فإن النشاط الرياضى مهم للذاكرة.


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مصر 365

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