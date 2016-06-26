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بالفيديو.. رجل أمن بالحرم المكى يدلك قدم معتمر أنهكه التعب

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بالفيديو.. رجل أمن بالحرم المكى يدلك قدم معتمر أنهكه التعب بالفيديو.. رجل أمن بالحرم المكى يدلك قدم معتمر أنهكه التعب
نقلت وسائل إعلام سعودية عن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع لجندى من رجال الأمن بالمسجد الحرام، يدلك قدم معتمر أنهكه التعب.

ويظهر مقطع الفيديو الذى حظى بإعجاب متابعيه معتمرا يجلس على الأرض، وأمامه يجلس الجندى، ليدلك قدمه التى أنهكها التعب، فى مشهد تكرر خلال شهر رمضان الجارى.

وعبر المعتمر عن سعادته بتصرف الجندى، ووقف وقبله وشكره على صنيعه، فيما تفاعل مغردون مع المقطع، مثمنين موقف رجل الأمن ودوره الإنسانى فى خدمة المعتمرين.

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