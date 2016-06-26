أخبار سوريا..المرصد السورى: 215 شخصا قتلوا أمس فى شتى أنحاء البلاد

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الأحد، أن 215 شخصا قتلوا أمس السبت، بينهم 46 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و92 مواطنا استشهدوا فى قصف جوى للطائرات الحربية والمروحية على عدة مناطق سورية.

وأوضح المرصد أن 15 عنصرا إرهابيا من تنظيم داعش قتلوا جراء قصف لطائرات التحالف الدولى واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية فى مدينة منبج، مشيرا إلى أن أحدهم فجر نفسه بعربة مفخخة، ليرتفع إلى 478 عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا فى منبج منذ 31 مايو الماضى.

كما قتل 24 على الأقل من قوات الدفاع الوطنى والمسلحين الموالين للنظام من الجنسية السورية إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة بآلياتهم فى عدة مدن وبلدات وقرى سورية.

وقتل ما لا يقل عن 16 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم داعش وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة والإسلامية واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة.

وأشار المرصد السورى إلى مقتل ما لا يقل عن 18 عنصرا داعشيا من جنسيات غير سورية، فى اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم.

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