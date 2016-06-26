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بان كي مون: نأمل ببقاء بريطانيا وأوروبا شريكين لنا

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بان كي مون: نأمل ببقاء بريطانيا وأوروبا شريكين لنا بان كي مون: نأمل ببقاء بريطانيا وأوروبا شريكين لنا

بان كي مون

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الأحد، إنه كان يتمنى لو بقيت بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي لكن يجب “احترام” قرار الناخبين البريطانيين بالخروج من الاتحاد.

وقال بان: “البريطانيون اختاروا ويجب علينا أن نحترم خيارهم، آمل أن يتم التفاوض بأكبر قدر ممكن من البراغماتية على تطبيق المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ترعى آلية خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف بان: ” المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هما شريكان قويان وأساسيان للأمم المتحدة وينتظرنا الكثير من العمل”، مشددا على أن “لرسالة التي يريد إيصالها للجميع بالغة الوضوح وهي: “عندما نسير سويا نكون أقوى”.

وأكد الأمين العام على أن من المهم أن تبرهن السلطات البريطانية عن رغبة حقيقة في الحد من الفوارق الاجتماعية المتزايدة وأن تكافح حالات الظلم والإفلات من العقاب”، مذكرا بأن “المملكة المتحدة، الدولة القوية والمزدهرة، هي اليوم منقسمة، ويجب التقليل من هذه الانقسامات عن طريق تماسك أكبر وحوار جامع”.

كما تطرق بان إلى أزمة اللاجئين والمهاجرين، وقال: “سأدعو قادة دول العالم أجمع إلى قمة استثنائية حول اللاجئين وأزمات الهجرة، الهدف هو أن نضع في التصرف كل مواردنا من أجل معالجة أفضل لهذه الظاهرة على المستوى الدولي”.

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