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مباحث التموين تضبط 2875 جهاز كهربائى مغشوش داخل شركة بمنطقة النزهة

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مباحث التموين تضبط 2875 جهاز كهربائى مغشوش داخل شركة بمنطقة النزهة مباحث التموين تضبط 2875 جهاز كهربائى مغشوش داخل شركة بمنطقة النزهة
تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط 2875 جهاز كهربائى مغشوش داخل شركة فى منطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد بقيام صاحب شركة غير مرخصة للتجارة والتوزيع بنطاق دائرة قسم النزهة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأجهزة الكهربائية ذات منشأة أجنبى "الصين ، فرنسا" الخالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لكبرى الماركات العالمية "براون، مولينكس" تمهيداً لبيعها للجمهور.

وداهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة الشركة المتحرى عنها، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب الشركة و2875 جهاز كهربائى "خلاط، مكواة، مكواة شعر" مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


>ضبط 2670 قطعة غيار لأدوات كهربائية مغشوشة فى القاهرة

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مصر 365

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