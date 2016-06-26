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وزير الخارجية يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام فى الشرق الأوسط

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وزير الخارجية يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام فى الشرق الأوسط وزير الخارجية يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام فى الشرق الأوسط

ارشيفية

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، تور فنيسلاد، المبعوث النرويجي، لعملية السلام بالشرق الأوسط، والذي يزور للتشاور مع المسئولين المصريين، حول تطورات القضية الفلسطينية، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي، باسم وزارة الخارجية، بأن المبعوث النرويجي، حرص في بداية اللقاء على الأستماع إلى تقييم وزير الخارجية، لنتائج الأجتماع الوزاري، الخاصة بعملية السلام الذي عقد يوم 3 يونيو الجاري، بالعاصمة الفرنسية باريس، والخطوات القادمة المتوقعة لتفعيل نتائج الاجتماع، لاسيما فيما يتعلق بتشجيع الجانبين الفلسطيني والأسرائيلى على استئناف المفاوضات المباشرة فيما بينهما.

وأضاف أبو زيد، بإن اللقاء تطرق إلى الجهود الإقليمية والدولية، المبذولة بهدف توصل إلى أرضية مشتركة، تسهم في إستئناف عملية السلام، وفى مقدمتها الجهود المصرية، التي أعلن الرئيس عبد الفتاح عن استعداد مصر، للقيام بها في إطار تشجيع الجانبين الفلسطيني والأسرائيلى، على إستئناف المفاوضات والتوصل لتسوية نهائية، تحقق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناولت المحادثات جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، للشعب الفلسطيني تحت الأحتلال، بالإضافة إلى الإعداد للاجتماع الخاص، بلجنة تنسيق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والمقرر عقده في النرويج خلال الأشهر القادمة.

 

 

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