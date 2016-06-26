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عمرو صلاح لـ«ONA»: ألغينا مايقرب من 10 حلقات من المافيا

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عمرو صلاح لـ«ONA»: ألغينا مايقرب من 10 حلقات من المافيا عمرو صلاح لـ«ONA»: ألغينا مايقرب من 10 حلقات من المافيا

 

كتبت- إ نجي لطفي

ارشيفيةـ عمرو صلاح

قال الإعلامي عمرو صلاح، مقدم برنامج ” ألمافيا ” في تصريحات خاصة لوكالةONA، إن الصعوبات التي قابلتة فى تصوير البرنامج، ووجوههم كفريق عمل البرنامج أصبحت معروفه للناس، موضحًا أن التحدي تمثل في ذلك خاصة أن برنامج المافيا يعد خامس برنامج مقالب.

وأضاف صلاح، أننا بدأنا فى تغييرأشكالنا بمساعدة الماكيير تامر دهب.

وتابع أنه تم تصوير أكثر من 40 حلقة، حيث تم إلغاء مايقرب من 10 حلقات لأسباب عدة جزء منها يتعلق بتعرف الضيوف على وجوههم، موضحًا أن من بين الحلقات قامت الضيفة بإبلاغ قسم شرطة الدقي، بأن هناك عصابة تريد سرقة الأعضاء.
> تدور فكرة البرنامج، حول شخص يحاول الألتحاق بإحدى بإحدى المؤسسات العالمية، يطلق عليها “بش واشور” ولكن يكتشف بعد ذلك أنه تعرض لمؤامرة، من إحدي العصابات الدولية بالمكان لسرقة الأعضاء.
> البرنامج فكرة ومعالجة دكتور هيثم الفيل، تقديم عمرو صلاح، وهبة عبد الجواد، وأحمد محسن، ومن إنتاج شركة E-DCLOU

 

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