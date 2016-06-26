مقتل طالب فى الشرقية على يد أحد أفراد تشكيل عصابى كان يتزعمه

تمكن ضباط مباحث بلبيس فى الشرقية، اليوم الأحد، من كشف غموض العثور علي جثة طالب، بجوار مصرف سندنهور، وتبين قيامه بقيادة تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وأثناء قيامه مع أفراد التشكيل بسرقة أحد الأشخاص، وإجباره علي التوقف، أصابه أحد أفراد التشكيل بطلق خرطوش عن طريق الخطأ، وتم إخطار النيابة العامة بلبيس، للتحقيق برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بالعثور علي جثة "عامر م ا" 18 سنة طالب ومقيم أنشاص الرمل ملقاة بجوار مصرف أمام قرية السلام وبحوزته متعلقاته، وتبين إصابته بطلق خرطوش بالظهر والفخذ، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6409 إدارى مركز شرطة بلبيس.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه، وبرئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بالتنسيق مع العقيد ماجد الأشقر وكيل مصلحة الأمن العام وبإشراف العميد أمير بهجت مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية.

وتوصلت تحريات فريق البحق الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الحادث كل من "أحمد ف ال" 17 سنة عاطل وشهرته أحمد الجي جي، و"طارق ع ع" 19 سنة عاطل و"أمين م م" 18 سنة عاطل جميعهم مقيمون عرب تل الجراد، وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات البخارية بالإكراه، وأثناء قيامهم بسرقة إحدى الدراجات البخارية من قائدها بناحية قرية البلاشون، قام المتهم الأول بإطلاق عيار نارى من البندقية الخرطوش لإجباره قادئ الدراجة علي التوقف، إلا أنه أصاب المجني عليه بإصابة أودت بحياته وخشية افتضاح أمرهم قاموا بالفرار وترك الجثة في مكان الواقعة، وتمكن فريق البحث الجنائي، من ضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتبين قيام المتهمين بارتكاب العديد من وقائع سرقة الدراجات البخارية بدائرة المركز.

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