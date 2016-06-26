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ضبط 3 طلاب بجامعة الزقازيق يصورون أسئلة أحد امتحانات كلية التجارة لبيعها

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ضبط 3 طلاب بجامعة الزقازيق يصورون أسئلة أحد امتحانات كلية التجارة لبيعها ضبط 3 طلاب بجامعة الزقازيق يصورون أسئلة أحد امتحانات كلية التجارة لبيعها
تمكن ضباط الأمن الإدارى بجامعة الزقازيق، اليوم الأحد، من ضبط 3 طلاب لقيامهم بتصوير وبيع امتحان مادة العملية الإدارية للسنة الأولى لكلية التجارة، وتم التحفظ عليها وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من الرائد عصام عتيق رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، يفيد ضبط كل من "محمد.ع.ع" 31 سنة طالب بالفرية الأولى كلية التجارة، تعليم مفتوح، ومقيم ديرب نجم، و"مؤمن.م.ع" 20 سنة طالب ومقيم مركز الزقازيق، و"محمد أ أ ع" 22 سنة طالب ومقيم مركز الزقازيق، لقيام الأول بتصوير امتحان المادة العملية الإدارية للسنة الأولى "كلية تجارة تعليم مفتوح"، وتسريبه وقيام الثانى والثالث ببيعه وتوزيعه داخل الحرم الجامعى، تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 4497 إدارى القسم لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة.


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