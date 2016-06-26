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القوات العراقية تستعيد السيطرة على الفلوجة وتعلن انتهاء المعركة

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القوات العراقية تستعيد السيطرة على الفلوجة وتعلن انتهاء المعركة القوات العراقية تستعيد السيطرة على الفلوجة وتعلن انتهاء المعركة
استعادت القوات العراقية آخر منطقة خاضعة لسيطرة متشددى تنظيم داعش الارهابى بمدينة الفلوجة اليوم الأحد وأعلن قائد العملية انتهاء المعركة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى النصر على التنظيم المتشدد فى الفلوجة قبل أكثر من أسبوع لكن القتال استمر داخل المدينة بما فى ذلك حى الجولان.

وقال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدى للتلفزيون الرسمى "نعلن من هذا المكان فى وسط حى الجولان والذى تم تطهيره من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وبذلك نزف للشعب العراقى بأن معركة الفلوجة قد انتهت."

وأضاف أن 1800 متشدد على الأقل قتلوا فى عملية استعادة السيطرة على الفلوجة.
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