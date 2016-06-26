توقف حركة المرور بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

تسبب حادث تصادم بين سيارتين ملاكى فى توقف حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو للمتجه من مناطق الجيزة فى طريقه إلى الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى المحور، وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث، فيما لم ينتج عنه أى مصابين.

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